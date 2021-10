Il docufilm del concerto di Salmo su Amazon Prime.

Il concerto di Salmo a Cala dei Sardi sbarca anche su Amazon Prime. Sulla famosa piattaforma di streaming arriva Water World Music Festival, che non si limita al solo al concerto in sé, ma racconta anche tutta la preparazione, le ansie e l’organizzazione dello spettacolo.

Aneddoti, storie e racconti di Salmo e dei suoi amici e collaboratori storici, da Dj Slait al manager e fratello Sebastiano Pisciottu che spiegano come è nata l’idea dello show sull’acqua. Il tutto inframezzato dall’esibizione di Cala dei Sardi. Ma c’è anche molta Gallura, dalla città natale Olbia alla partenza del palco galleggiante da Golfo Aranci. “Quando torno qua cerco di tornare alla reltà, quasi. Forse nella mia testa Olbia è la mia isola felice. La prima cosa che voglio vedere è Tavolara, oltre alla mia famiglia. Perché mi sono accorto che è la cosa che guardo più spesso durante la giornata, mi ha sempre ispirato“, spiega Salmo nel documentario.

Dopo il successo dell’ultimo disco Flop, Salmo racconta a suo modo anche un concerto che in qualche modo ha segnato un sorta di ritorno ai live dopo oltre un anno per l’artista olbiese. “La cosa che vorrei ora è tornare alla normalità per quanto riguarda i live, poter avere le persone vicine, poter vedere le persone che si abbracciano”.

E poi si passa alle prime prove, l’emozione di risalire sul palco per il soundcheck e inizia lo show: la tensione si scioglie rima dopo rima, canzone dopo canzone regalando, dopo più un anno, uno spettacolo di cui tutta la Sardegna, e non solo, aveva veramente bisogno.