Tenta di rubare 14mila euro di sigarette a Olbia: arrestato

Uno straniero arrestato in flagranza per furto a Olbia.

Un uomo è stato arrestato in flagranza per furto dai carabinieri per essere entrato in un bar tabacchi della Q8 nella zona industriale di Olbia. Il giovane extracomunitario, la notte di venerdì 13 dicembre, è stato scoperto e arrestato dai carabinieri della Stazione di Golfo Aranci, unitamente ai militari della Sezione Radiomobile di Olbia, per essersi introdotto nello stabile forzandolo per impossessarsi di diversi tabacchi.

E’ di 14mila euro l’ammontare del valore delle numerose stecche di sigarette e confezioni di tabacchi di vario tipo prelevate e messe dentro dei grandi sacchi, al fine di asportarle. L’uomo però è stato arrestato in flagranza di reato dai militari, intorno alla mezzanotte.

Per entrare nell’esercizio commerciale, il giovane ha forzato una finestra laterale a mezzo di una tenaglia ed un palanchino. Dopo una chiamata al 112 sono intervenuti sul posto i carabinieri che hanno intercettato e bloccato il soggetto mentre si trovava ancora all’interno del locale. L’immediata analisi delle immagini di video-sorveglianza presenti ha consentito di accertare l’intera dinamica criminosa commessa pochi attimi prima dell’arrivo dei militari. Tratto in arresto, è stato temporaneamente trattenuto presso le camere di sicurezza, e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, in attesa di rito direttissimo.

