Una passerella ciclopedonale in via Galvani, rivoluzione da un milione a Olbia

La passerella ciclopedonale a Olbia.

In via Galvani, dove un tempo era presente il ponte-tappo, ci sarà una passerella ciclo pedonale per attraversare il fiume. Un progetto, deliberato in Giunta, rivoluzionerà l’area, che renderà accessibile il parco Fausto Noce.

Il progetto ha già ottenuto l’approvazione tecnica ed economica, con una spesa prevista di un milione di euro, finanziata principalmente con fondi regionali. Ciò permette di separare il traffico veicolare da quello pedonale e ciclabile, come è stato fatto attraverso il ponte di via Figoni e altre aree della città e attraversare il fiume per raggiungere l’ingresso del parco. Con questo progetto ci si prepara ad un restyling completo del quartiere.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui