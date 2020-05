Il presidente di Confcommercio Ambrosio.

Una città sostenibile. È questa per Pasquale Ambrosio, presidente della locale Confcommercio, la scommessa che attende Olbia per il futuro. Un’occasione da non perdere accelerata anche dai lunghi mesi di fermo forzato che l’economia ha dovuto subire.

“Si sta provvedendo a riqualificare degli spazi e a guadagnare aree verdi e questo è molto bello. La città si trasformerà in direzione di una mobilità più sostenibile con meno auto – considera Ambrosio -. Questo ci darà l’opportunità di disegnare una città un po’ diversa nei prossimi anni, la vera sfida è investire in qualità”.

Una ripartenza, quindi, su un altro binario. “Occorre pensare a cosa accadrà in futuro e io penso che Olbia sia accreditata per diventare una città sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che della qualità di vita. Una città verde e bella che dà la possibilità di uscire senza immergersi nel traffico – conclude -. Questi mesi di fermo ci hanno dato la possibilità di riflettere sulla qualità di vita che dovremo tenere e possiamo applicare sin da subito una modalità di vita differente”.

