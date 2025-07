Gaia Costa, attesa per i risultati dell’autopsia: domani i funerali

I funerali di Gaia Costa.

Sarà eseguito oggi, con un giorno d’anticipo rispetto alla data inizialmente stabilita, l’esame autoptico sul corpo di Gaia Costa, la ventiquattrenne originaria di Tempio rimasta vittima dell’investimento avvenuto martedì 8 luglio a Porto Cervo, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La Procura di Tempio, che sta conducendo le indagini sull’accaduto, ha disposto l’anticipo dell’autopsia – inizialmente prevista per mercoledì 16 luglio – per poter restituire quanto prima la salma ai familiari e consentire così lo svolgimento del funerale, fissato per domani, martedì 15 luglio, alle ore 17.30 nella cattedrale di San Pietro a Tempio Pausania.

Al centro dell’inchiesta, con l’ipotesi di reato di omicidio stradale, vi è Vivian Spohr, cittadina tedesca e manager d’azienda, che si trovava al volante del Suv che ha travolto Gaia. Il tragico impatto si è verificato in via Aga Khan, una delle strade principali della località turistica gallurese, attorno alle 13.30. Le prime ricostruzioni fornite dagli investigatori, che si sono avvalsi anche delle testimonianze raccolte sul posto, suggeriscono che la conducente si sarebbe fermata inizialmente per permettere il passaggio ad alcuni pedoni, ma nel momento in cui ha ripreso la marcia non si sarebbe accorta della presenza di Gaia, investendola in pieno. Per la giovane non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo.

