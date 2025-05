Lavori finiti alla galleria S’Iscala di Budoni, il tunnel più lungo tra Olbia e Nuoro

Riaperta la galleria S’Iscala luno la 131 Dcn tra Budoni e Posada

Lavori finiti e inaugurazione con taglio del nastro per il tunnel più lungo tra Olbia e Nuoro: riaperta la galleria S’Iscala sulla 131 Dcn. “Dopo anni in cui la china era quella della rassegnazione a tempi infiniti e lungaggini che lasciavano cantieri aperti per anni e i cittadini privi di collegamenti necessari, abbiamo cambiato paradigma: rispettare i tempi di consegna di un’opera ai cittadini e alle cittadine è diventato per il mio mandato una priorità assoluta”. Così l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu, che ha partecipato alla riapertura. I lavori sono terminati secondo il cronogramma stabilito con Anas.

“Subito dopo il mio insediamento – ha specificato l’assessore – ho dettato il metodo andando personalmente in ogni singolo cantiere incontrando Anas e imprese per fissare cronoprogrammi serrati, sia delle opere già iniziate che dei nuovi cantieri, e fino ad oggi, grazie ad una proficua collaborazione con Anas e il mio Assessorato, abbiamo rispettato ogni singola scadenza. La riapertura della galleria S’Iscala segna un tassello importante lungo una strada che collega due città, Nuoro e Olbia, fondamentali per gli scambi economici e per il turismo locale e regionale”.

Gli interventi per 1.460 metri

“Sono stati realizzati interventi nella galleria per un valore complessivo di 57 milioni di euro. Il tunnel è dotato di doppia fornice e, con i suoi 1.460 metri, è il più lungo tra quelli presenti sulla statale 131 Dcn. I lavori, da un punto vista strutturale, hanno riguardato la demolizione e ricostruzione del nuovo rivestimento della galleria, il rifacimento della sovrastruttura stradale e l’installazione dei dispositivi laterali di protezione in caso di urto. I nuovi impianti installati riguardano, invece, l’illuminazione a led, il sistema di ventilazione, l’impianto idrico e antincendio, il sistema di rilevazione incendi, il ponte radio, i rivestimenti illuminotecnici, gli impianti di video sorveglianza e le aree di telecontrollo collocato all’esterno, in prossimità degli imbocchi”.

“S’Iscala è la terza galleria, di complessive cinque, terminata nel tratto tra Nuoro e Olbia. I lavori iniziati nel gennaio 2023 hanno portato a termine gli interventi nella canna nord a febbraio 2024. Ora sono stati ultimati quelli nella seconda canna. Nello stesso tratto a fine anno sarà riaperta la galleria San Francesco. Le altre già consegnate che insistono nel medesimo tracciato, sono Berruiles e Li Cuponeddi“.

“L’intervento s’inserisce nel quadro del piano di ammodernamento del tracciato sulla strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese”. Per un valore complessivo di 260 milioni di euro. Una parte consistente di questi finanziamenti, pari a circa 230 milioni, riguarda le opere d’arte. Con investimenti pari a 160 milioni per le gallerie e di circa 70 milioni per i viadotti. Ulteriori 30 milioni sono stati destinati invece agli interventi di manutenzione: nuova pavimentazione, nuova segnaletica e sostituzione delle barriere di sicurezza. Nel dettaglio, per quanto riguarda i ponti e i viadotti, gli interventi sono finalizzati al ripristino e al miglioramento delle condizioni strutturali delle opere”.

