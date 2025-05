Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Reset Profondo: Trasforma la tua energia in 4 giorni. Un’immersione profonda per il tuo benessere interiore. Scopri il programma

Presso la Biblioteca Comunale Badesi – Via Pascoli Francesco Cossu presenta il suo ultimo romanzo ” Midana l’ inferno dei buoni ”. Dialoghera’ con l’ autore Sara Cossu. Letture a cura di Carmelo Mammola. L’evento

Il giorno sabato 10 maggio alle ore 16:15, presso la sede della Misericordia di Santa Teresa Gallura , si terrà un incontro aperto a tutta la popolazione sul tema: “Manovre di disostruzione pediatrica e tanto altro…” Scopri l’evento

Sul filo del discorso incontra la poesia: Rime e legami a Olbia. Il programma

SPAZIO GIOVANI ADULTI in collaborazione con la psicologa Simona Serreri da Su Entu Lab. Scopri gli incontri in corso

