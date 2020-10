Nonno a processo per violenza sessuale.

Palpeggiamenti e atti sessuali espliciti. Una storia drammatica fatta di abusi sessuali reiterati su una bambina di soli 8 anni. Nipotina del suo aguzzino, ora a processo per violenza sessuale contro minore.

Le presunte violenze sessuali sarebbero accadute in più occasioni, tra l’estate del 2012 e la primavera del 2013, quando la bambina era sola con il nonno, allora 87enne, e avvenute in due paesi della Gallura.

Ora l’uomo, che ha 97anni e a sua piccola vittima 15, è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Tempio ed è imputato di violenza sessuale, con l’aggravante di aver commesso il reato nei confronti di un minore di anni dieci.

Secondo quando è emerso dalle indagini, come ricordato anche dal quotidiano La Nuova Sardegna, la bambina si sarebbe confidata con una persona che avrebbe allertato immediatamente i suoi genitori. L’anziano avrebbe mostrato interesse per la ragazzina e approfittando dell’assenza di altri adulti, avrebbe approfittato di lei denudandosi e accarezzandola insistentemente sulle parti intime.

Attenzioni che in un primo momento la piccola avrebbe subito in silenzio per paura in una situazione di profondo disagio psicologico e turbamento. Durante l’inchiesta sono stati raccolti i racconti della ragazzina, che durante l’incidente probatorio del 2018, raccontò davanti al gip quello che avrebbe subito da suo nonno. E i suoi racconti sono risultati attendibili.

(Visited 325 times, 325 visits today)