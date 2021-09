I nuovi ambulatori all’ospedale di Olbia.

Menopausa, adolescenza e dolore pelvico cronico: sono i tre ambulatori che dal mese di ottobre verranno attivati all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Olbia dal personale dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia.

Gli ambulatori sono rivolti a tutte le pazienti della Gallura, con l’intento di rispondere alla domanda sempre più crescente e abbattere le liste d’ attesa (attualmente di circa tre mesi). Sarà possibile effettuare la visita ginecologica e l’ecografia pelvica, ci sarà, inoltre, la possibilità di prescrivere terapie mediche e indirizzare le pazienti verso eventuali terapie chirurgiche, secondo percorsi diretti e celeri.

In questa fase sperimentale, compatibilmente con il personale sanitario in servizio, si prevede di aprire gli ambulatori settimanalmente, per poi rimodulare l’attività a seconda delle reali esigenze della popolazione femminile.

Per accedere al servizio è necessario contattare, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8 alle ore 10, il numero di telefono 0789 552912, sempre da questo numero sarà un ostetrica ad effettuare le telefonate pre triage indispensabili per accedere all’ospedale ed effettuare le visite, che al momento verranno effettuate negli ambulatori al primo piano, all’ingresso dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia.