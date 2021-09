Il Festival dello Sviluppo Sostenibile a Tempio.

Per il terzo anno consecutivo la città di Tempio Pausania prende parte al “Festival dello Sviluppo Sostenibile” la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). Il Festival è stato riconosciuto dalle Nazioni unite come un’iniziativa innovativa e un’esperienza unica a livello internazionale e per due volte si è classificata come finalista agli SDGs Action Awards.

Sono 17 le tematiche affrontate in ambito nazionale dal festival, che spaziano dal consumo responsabile alla parità di genere, dalla crescita economica alla lotta contro il cambiamento climatico, una serie di obiettivi necessari per l’attuazione dell’Agenda 2030, programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

La Città di Tempio quest’anno aderisce all’iniziativa sviluppando tre delle 17 tematiche: la n°11 “Città e Comunità sostenibili” che si impone di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; la n° 12 “Consumo e Produzione Responsabili” per riflettere su modelli sostenibili di produzione e di consumo; la n°15 “Qualità della Vita sulla Terra” che si propone di proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste e contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica.

Il Comune di Tempio coadiuvato nell’iniziativa dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Agenzia Forestas, Vallicciola Nature Hotel, Asd. Blackstonebike, Associazione tramedarte, Asd. Snasi, Movimento Bastaunabusta e dall’Associazione Gallura da Valorizzare prende parte fattivamente al programma dell’edizione 2021 del “Festival dello Sviluppo Sostenibile“.

Il programma e le iniziative.

venerdì 1° ottobre

ore 10:00 – CEDAP > Attività divulgativa a cura del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

a cura del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ore 16:00 – VALLICCIOLA > Cooking class per bambini presso Vallicciola Nature Hotel (max 15 partecipanti – per prenotazioni 393 801 9224)

sabato 2 ottobre

ore 10:00 – VALLICCIOLA > Educazione allo sviluppo sostenibile – escursione a cura del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

– escursione a cura del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ore 16:00 – VALLICCIOLA > Cooking class per adulti presso Vallicciola Nature Hotel (max 15 partecipanti – per prenotazioni 393 801 9224)

domenica 3 ottobre

ore 9:00 – VALLICCIOLA > Orienteering sul Limbara a cura della Scuola Nazionale Adventure Sport Italia Inside

a cura della Scuola Nazionale Adventure Sport Italia Inside ore 13:00 – VALLICCIOLA > Packed lunch offerto da Vallicciola Nature Hotel

ore 15:30 – CEDAP > ORGANICA museo di arte ambientale: Post fasta resurgo mostra di Paolo Carta, Liberi di volare, mostra fotografica sui rapaci della Sardegna, visita alle mostre e alle opere nel bosco, Workshop “Sotto il Limbara” con Paolo Carta

venerdì 8 ottobre

ore 10:00 – CURADUREDDU (hotel Limbara) > Visita ai mufloni e lezione di sostenibilità a cura dell’Agenzia Regionale Forestas

e lezione di sostenibilità a cura dell’Agenzia Regionale Forestas ore 15:00 – AGGIUS (laghetto di Santa Degna) > I sentieri del Muto di Gallura, escursione a cura del movimento #Bastaunabusta

sabato 9 ottobre

ore 10:00 – CEDAP > Prova di e-bike a cura dell’A.S.D. Blackstonebike

a cura dell’A.S.D. Blackstonebike ore 17:00 – VALLICCIOLA (Vallicciola Nature Hotel) > 4 chiacchiere con il Naturalista Alessandro Ruggero a cura dell’associazione tramedarte

domenica 10 ottobre