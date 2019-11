Il convegno il 30 novembre 2019.

E’ in programma a Cagliari il 30 novembre 2019 presso l’anfiteatro della Regione autonoma della Sardegna in Via Roma 253, un appuntamento di grande importanza per le delicate tematiche che presenterà.

Il convegno, organizzato dall’Associazione Per Piccoli Passi Sardegna di Santa Teresa Gallura, toccherà temi che riguardano la disprassia e i disturbi dell’età evolutiva. Evidenza sarà data nel porre in luce l’importanza dello screening al fine di individuare il prima possibile segnali di disturbi dell’età evolutiva al fine di intervenire in maniera efficace.

Molto interessante il tavolo dei relatori: Simone Gori – professore associato di psicologia generale presso il dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università degli studi di Bergamo, Monja Tait – psicologa specializzata in neuropsicologia dello sviluppo all’Ansvi di Parma e collabora con il dipartimento di scienze umane e sociali dell’Università di Bergamo per la ricerca e la formazione, Andrea Cagno – Ottico optometrista posturale comportamentale specializzato nell’optometria applicata allo sport, Elena Spigno – presidente dell’associazione Per Piccoli Passi Sardegna Onlus.

Parteciperà infine con l’importante ruolo di moderatore, Filippo Dettori – Professore di Didattica e Pedagogia speciale presso l’Università di Sassari.

La partecipazione al convegno è gratuita e di seguito il link per iscriversi e assicurarsi il proprio posto sul sito dell’Associazione Per Piccoli Passi Sardegna di Santa Teresa Gallura.

