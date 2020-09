Anche a Loiri Porto San Paolo si ritorna in classe.

Gli studenti di Loiri Porto San Paolo sono rientrati in classe per un primo giorno di scuola speciale ed emozionante. Anche il sindaco Francesco Lai ha voluto rivolgere un pensiero agli alunni, genitori e a tutto il mondo scolastico.

“Finalmente è arrivato settembre e con questo mese anche il momento di ritornare a scuola – commenta il sindaco Lai – . Una situazione insolita, nuova. rispetto agli mini precederai che mai nessuno di noi avrebbe immaginato. Dal mese di marzo momento in cui sono state sospese le lezioni a causa dell’emergenza sanitaria che anche voi conoscete bene, siete stati immediatamente catapultati in una nuova realtà, quella della didattica a distanza. Freddi e inanimati computer con lezioni da remoto hanno assolto il compito della didattica a discapito dei rapporti sociali delle strette di mano, degli abbracci, dei giochi e della vicinanza degli insegnamenti. Tutto quello che della scuola abbiamo sempre conosciuto, anche e soprattutto come momento di aggregazione e socializzazione”.

“Forse ci vorrà del tempo affinché tutto ritorni come prima – prosegue il primo cittadino – ma ora finalmente si riparte e siamo tutti chiamati a fare la nostra parte. Dobbiamo riprendere, con prudenza, ricordandoci sempre di rispettare i protocolli di sicurezza. Per questo l’augurio per un buon inizio di anno scolastico non può essere più sentito e sincero”.

“La fine dell’estate e l’inizio della scuola è da sempre stato accompagnato da un briciolo malinconia. Quest’anno sono sicuro l’attesa per il ritorno in aula, l’incontro con i compagni di classe e gli insegnanti sarà diverso. Abbiamo attraversato. e stiamo ancora superando un momento storico nuovo che i vostri figli probabilmente studieranno nei libri di storia tra qualche decennio. Questo periodo vi ha reso più responsabili e maturi, ora è arrivato il momento di dimostrarlo”, conclude il sindaco Lai.

