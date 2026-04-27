La Gallura alla conquista di New York: piano speciale per portare gli americani

Una delegazione della Gallura negli Usa.

Si punta a lanciare la Gallura come meta per il turismo Usa. Stavolta si fa davvero sul serio. Parola di Franco Cuccureddu, infaticabile assessore regionale al Turismo e di Gian Mario Pileri, fresco presidente nazionale Fiavet. Insieme a una nutrita delegazione di operatori sardi – erano presenti fra gli altri Paolo Manca di Federalberghi, Mario Garau per l’aeroporto di Olbia, Piero Esposito per la Camera di Commercio di Sassari – hanno incontrato una 50 di rappresentanti del turismo a stelle e strisce.

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La conferenza stampa.

Non è finita. Oltre alla conferenza stampa nella sede del New York Times, c’è stata anche una cena alla sede della Niaaf, la potente associazione che raggruppa gli italoamericani. “Una grande occasione per la Gallura- spiega Pileri- Un maxischermo promuove la Sardegna a Times Square, mentre un pubbliredazionale apparirà per 4 domeniche sempre sul Nyt”. Insomma, niente è stato lasciato al caso. Se e’ vero che gli yankees conoscono da tempo la Costa Smeralda, stavolta ci si aspettano grandi numeri: Delta Airlines e Delta Vacation voleranno sul New York – Olbia dal 20 maggio al 26 ottobre, con cadenza quadrisettimanale.

I turisti Usa invadono la Gallura.

Il target su cui si concentrano e’ la cifra di 200.000 turisti Usa, che visiteranno Porto Cervo e il Nord Est, ma non solo. “Una ricaduta importantissima sui big spenders- conclude Pileri- il 50% dei posti sara’ riservato alle classi Business e Premium.” Tutto pronto, dunque: in Costa Smeralda, preparano già hamburger sardi e barbecue.

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