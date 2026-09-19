Incendio all’ingresso di una casa a Tempio: proprietario in ospedale

Un incendio in una casa a Tempio.

Paura nella sera a Tempio, a causa di un incendio all’ingresso di un’abitazione. Ieri, intorno alle 23.30, un rogo è divampato in via Sebastiano Satta, per cause in corso di accertamento. Le fiamme hanno interessato l’ingresso di una casa e sul caso stanno indagando i carabineri.

Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco di Tempio Pausania. La squadra ha evitato che l’incendio si propagasse a tutto lo stabile. Il propretario dell’abitazione è stato preso in carico dal personale del 118 e trasportato al Pronto Soccorso di Tempio per accertamenti. Sul posto 118 e Carabinieri.

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