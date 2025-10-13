Incidente sulla strada per San Teodoro, grave un motociclista

L’incidente è avvenuto sulla 125 a San Teodoro.

Questo pomeriggio, a San Teodoro, si è verificato un incidente stradale. Lo schianto, avvenuto sulla strada statale 125, nella frazione Lu Fraili, ha coinvolto un motociclista di nazionalità polacca e un’auto. Sul posto è intervenuta la squadra 9A del distaccamento di Siniscola.

Per cause da accertare a seguito del sinistro ad avere la peggio è stato il motociclista trasportato con l’elisoccorso in ospedale, a Olbia. La strada risulta ancora chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto la polizia Locale di San Teodoro per i rilievi di legge.

