Il gelato in Gallura: restano alti i prezzi del prodotto re dell’estate

I prezzi del gelato in Gallura non scendono

Il gelato, il prodotto re dell’estate, ha ancora prezzi alti. Nelle gelaterie della Gallura è ormai difficile spendere meno di 3/3,50 euro per un cono piccolo o meno di 20 per una vaschetta da un chilo. Il costo elevato, ovviamente, riguarda anche i gelati “industriali”. La tendenza era evidente già dallo scorso anno su tutto il territorio nazionale, benché permanessero delle differenze su base territoriale. Per avere un’idea della forbice, è utile far riferimento ad una classifica stilata nel 2023 dall’associazione Consumerismo no profit. Questa prendeva in considerazione una vaschetta da un chilo venduta negli esercizi commerciali e alcune delle principali città italiane. Tra i due estremi – Firenze prima con 7,93 euro al chilo e Padova ultima con 4,55 – si posizionava Sassari al decimo posto con 6,15 euro al chilo.

I costi di produzione del gelato

Secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat 2023, il prezzo medio dei gelati, a maggio, ha segnalato in Italia un aumento medio del +23% rispetto allo stesso periodo del 2022. A pesare, la crescita dei costi dell’energia e delle materie prime usate. Le uova hanno registrato +17%, il latte +21% e lo zucchero +54%. Di quest’ultimo ingrediente in particolare, l’Italia è gravemente carente. Sempre secondo Consumerismo no profit, a crescere sono stati soprattutto i prezzi dei gelati in vaschetta e di quelli confezionati. Tuttavia, anche coni e coppette delle gelaterie hanno subito dei rincari sensibili.

Nonostante i prezzi alti, però, probabilmente complice il caldo, l’italiano al gelato non rinuncia. Sempre secondo l’analisi Coldiretti su dati Istat 2023, sono 39 mila le gelaterie presenti in Italia, che permettono al gelato di realizzare un fatturato totale di 2,7 miliardi. Di fondamentale importanza anche il contributo dei turisti. Stando ai dati di Assoturismo Confesercenti e Associazione Italiana Gelatieri, nel 2023 gli stranieri in Italia, per il gelato, hanno speso il 13% in più.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui