Presentata a Telti la seconda edizione del Premio Vittorio Inzaina

Si è svolta questa mattina, nella sala consiliare del comune di Telti, la conferenza stampa di presentazione del Premio Vittorio Inzaina. Seconda edizione del festival canoro della musica emergente. L’iniziativa, nata per ricordare il primo cantante sardo a partecipare al Festival di Sanremo, intende dar voce a giovani cantanti e, allo stesso tempo, offrire loro un’occasione per emergere nel panorama musicale.

L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza del Duomo a Telti, e sarà un’occasione unica per i giovani artisti sardi di farsi conoscere e di mettersi in gioco davanti a una platea di esperti del settore.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di Telti, Vittorio Pinducciu, gli assessori Matteo Sanna e Timoteo Scanu e la presidente della Pro loco di Telti, Marilena Suelzu. Ha inoltre partecipato come ospite il nipote di Vittorio Inzaina, che ha raccontato vari aneddoti sconosciuti ai più.

Le tre giornate del Premio

Questa edizione sarà strutturata in tre giornate. Il 30 agosto, prima serata, sarà dedicata agli artisti e alle artiste più giovani e vedrà l’esibizione del coro “Spirito Gioioso” con il repertorio delle canzoni dello Zecchino d’Oro, e a seguire un’importante novità: il “Cantabimbo” sbarca a Telti, coinvolgendo molti bambini provenienti da tutta la Sardegna. La seconda serata, il 31 agosto, vedrà, in mattinata, la prima masterclass per tutti i partecipanti, condotta dal maestro Ciro Barbato, mentre la sera alle ore 21:00 si aprirà ufficialmente la gara con la presentazione delle canzoni di Vittorio Inzaina rivisitate in chiave moderna dal gruppo “Bud Brothers”, formato dai maestri Giovanni e Giantore Budroni.

Domenica 1 settembre ci sarà in mattinata la seconda masterclass condotta dalla dott.ssa Maria Puca, esperta di comunicazione digitale. La sera ci sarà la seconda parte del concerto dei Bud Brothers, quindi gli artisti si esibiranno per la seconda volta davanti alla platea. In tarda serata la premiazione.

Il sindaco di Telti

“Questa manifestazione nasce unicamente da un’idea dell’assessore Matteo Sanna, che ci ha coinvolto in questo bellissimo progetto – commenta il sindaco di Telti, Vittorio Pinducciu -. Riteniamo che dare valore a un cittadino illustre come Vittorio Inzaina fosse doveroso. Un riconoscimento importante da parte del nostro paese a una persona che ha portato Telti in tutta la nazione se non oltre. Questo ci fa molto onore ed è il minimo che potevamo fare. Questo progetto è nato lo scorso anno e, sono certo, sarà un’idea che raggiungerà un livello molto importante”.

“Telti sta cercando di crescere e di farsi conoscere dal punto di vista turistico, e questo è sicuramente un evento che, fatto a fine estate, contribuirà a far divertire la gente, a far star bene i turisti in un paese in collina con un clima ideale, per cui Telti ha tutte le carte in regola perché la gente venga accolta e che stia nel migliore dei modi”.

Il concorso canoro “Premio Vittorio Inzaina” ospiterà anche la seconda edizione del premio “Isola in…Cantata”, riservato alle personalità artistiche “che hanno saputo tenere alto il nome dell’Isola nel mondo”. Il premio della prima edizione è stato assegnato ai Bertas, che “da 58 anni sono simbolo di una Terra che con eleganza e buon gusto si propone al mondo” ha detto l’assessore Matteo Sanna, responsabile del settore Turismo, Spettacolo e Commercio del Comune di Telti.

