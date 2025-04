Tempio e Calangianus in lutto per la scomparsa dell’ex preside Forteleoni

Addio a Gesuino Forteleoni.

Tempio e Calangianus in lutto per la scomparsa di Gesuino Forteleoni. L’uomo, storico preside del Liceo Dettori di Tempio Pausania, era molto stimato nei due comuni. Originario di Calangianus, è ricordato dal sindaco Fabio Albieri come un uomo di “straordinaria preparazione e cultura”.

“Di lui ricordo la grande umanità, la straordinaria preparazione e cultura, la sua eccezionale capacità di essere guida instancabile del Liceo Classico “Dettori”, Istituto di riferimento fondamentale nella formazione di intere generazioni del nostro territorio”, lo ricorda così sui social il primo cittadino di Calangianus, Fabio Albieri, che si è stretto nel dolore della famiglia.

A ricordarlo anche il parroco di San Simplicio, don Tamponi, che ha scritto un post commuovente sul suo profilo ufficiale per ricordare da ex alunno la figura del prof. Forteleoni. ”Quel liceo classico che vivemmo, forse le vedrete come parole di uno che invecchia – ha scritto il parroco don Antonio – era una famiglia e allo stesso tempo una scuola difficilissima, che l’università e gli esami, sono stati un gioco, rispetto alla mole di lavoro e trasferimento della cultura del Dettori”.

”Mi ricordo che si iniziava la quinta ginnasio – si legge nel suo lungo post su Facebook – che quasi si sapevano a memoria già i verbi irregolari greci. Non esistevano tutte queste leggi e men che meno le inutili riunioni al quintale, che impediscono ai docenti il loro lavoro: aver tempo libero per studiare anche loro. Un altro mondo, ma non è vero che non c’era cura. Gesuino, come lo si chiamava studentescamente in privato, conosceva famiglia per famiglia e caso per caso. Io ho un ricordo stupendo e faticoso di una palestra di vita, di cultura, che poi hanno fatto si che coloro che da Tempio sono andati in seminario, hanno tutti chiuso teologia a Giugno del quinto anno. Grazie di averci allenato alla vita… con amore esigente, ma amore”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui