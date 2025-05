Fratelli dispersi, l’appello a “Chi l’ha visto”. Dodici giorni di ricerche

Giuseppe e Lorenzo Deiana dispersi in mare da 12 giorni.

Da dodici giorni non si fermano le ricerche di Giuseppe e Lorenzo Deiana, i due fratelli olbiesi scomparsi in mare lo scorso 19 aprile, a Capo Figari. A chi l’ha visto, Margherita di Corcia, mamma della fidanzata di Lorenzo, ha rivolto un appello a “Chi l’ha visto” rivolto a tutti i passeggeri della navi che transitavano quella sera in mare a Golfo Aranci.

La donna si è rivolta anche a chi aveva barche private. “Se avete video o foto verso il mare potrebbero essere molto utili per la ricerca – ha detto Margherita -. Inoltre il nostro avvocato di fiducia, Pietro Cherchi, in attesa dei risultati della geolocalizzazione del gps dei telefoni dei ragazzi. Quindi le vostre informazioni in questo momento sono fondamentali”.

La madre della compagna di uno dei dispersi ha dichiarato che qualsiasi informazione di quella notte è utile. Anche la mamma dei ragazzi ha rinnovato il suo appello sui social affinché i due giovani vengano trovati. Le operazioni, coordinate dalla Capitaneria di porto di Olbia e disposte dalla Procura di Tempio, proseguono con intensità nella zona di Capo Figari, dove ieri sono stati impiegati anche sonar e robot subacquei (ROV), nella speranza di trovare i due giovani.

Amici, sub volontari ed esperti continuano a perlustrare tutta l’area di Golfo Aranci con ogni mezzo disponibile. Più di 60 persone si sono immerse tra Tavolara e Figarolo negli ultimi giorni. La famiglia dei due pescatori dispersi ha attivato anche contatti con professionisti esterni e investigatori privati.

