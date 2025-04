Le Poste di Olbia tornano a casa, riapre la sede di via Acquedotto

L’ufficio delle Poste di Olbia Centro torna in via Acquedotto

Terminati i lavori l’ufficio delle Poste di Olbia Centro è nuovamente disponibile nella sua sede abituale di via Acquedotto. Realizzati locali dedicati al progetto co-working “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane. “Questa iniziativa ha come obiettivo la realizzazione di sedi dotate di postazioni di lavoro, spazi di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione la cui fruizione sarà aperta a privati, aziende, Pubblica Amministrazione, università e centri di ricerca, con i quali potranno essere definite specifiche convenzioni”.

“La riapertura della sede di Olbia Centro consentirà, come negli altri 33 uffici postali della provincia Gallura Nord-Est Sardegna, il regolare pagamento delle pensioni di maggio, a partire da venerdì 2, con particolare riferimento a tutti coloro che ritirano la pensione in contanti.

Sempre dal 2 maggio il rateo pensionistico sarà disponibile anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito.

L’ufficio postale di via Acquedotto dotato di gestore delle attese, wi-fi, ATM Postamat attivo sette giorni su sette e 24 ore su 24, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 13.35″.

