Giacomo Genny Urtis ha avuto un incidente tra San Pantaleo e Portisco.

Giacomo Genny Urtis ha avuto un brutto incidente sulla strada provinciale 73, tra San Pantaleo e Portisco. Fortunatamente per la chirurga dei vip nessuna seria conseguenza, ma ha distrutto completamente la sua auto, rovinando così l’inizio delle sue vacanze estive in Costa Smeralda.

Urtis infatti, come testimonia nel suo account social, era appena arrivata in Sardegna per trascorrere le sue ferie a Porto Cervo. Intorno alle 14 l’incidente. “Appena arrivata in Sardegna guardate cosa ho combinato, la mia Audi nuova nuova”, ha detto in una storia sui social. L’incidente ha coinvolto diverse auto sulla provinciale 73. “Questo è il mio arrivo in Sardegna”, ha esclamato poco dopo nella stessa storia, mostrando anche la lieve ferita al braccio. Dietro di lui una lunga coda di auto coinvolte nel sinistro. “Sono assicurata”, ha aggiunto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui