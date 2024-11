Olbia dice addio a Gianni: l’ex judoka aveva 60 anni

Addio a Gianni Deiana.

Olbia è in lutto per la scomparsa di Gianni Deiana. L’uomo, volato via a soli 60 anni, è stato per anni un atleta del Kan Judo Olbia. La notizia ha sconvolto la città, dove Deiana, olbiese doc, era molto conosciuto e stimato.

Un lutto di cui nessuno si dà pace, perché l’uomo era uno sportivo, anche se ultimamente non è stato bene. Sono tanti gli amici che oggi salutano Gianni Deiana, che lascia una figlia e tanti amici che gli volevano bene. Il 60enne lascia anche sua mamma e tanti parenti, che si sono stretti tutti nel dolore per la sua scomparsa. Il funerale di Gianni si terrà il 7 novembre, alle ore 9:30, nella Chiesa di Sacra Famiglia.

