Dal Premio Inzaina al singolo, Kidd Reo & Iside in radio con ”Spazio vuoto”

Kidd Reo & Iside sono secondo classificato e vincitrice al Premio Vittorio Inzaina.

Vincitrice e secondo classificato al Premio Inzaina a Telti lanciano il loro singolo insieme. “Spazio Vuoto”, questo il nome dell’inedito di Kidd Reo & Iside, sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale dalla mezzanotte dell’8 novembre 2024.

Si tratta di una nuova importante tappa per i due giovani cantanti, dopo la vittoria alla seconda edizione del Premio Vittorio Inzaina tenutosi a Telti lo scorso mese di settembre. Iside Zucconi, vinse il Premio Inzaina, seguita da Kidd Reo al secondo posto. Iside e Kidd Reo, autori del brano, dopo avere presentato “Spazio Vuoto” alla commissione Rai per la selezione a San Remo Giovani, hanno programmato il lancio del brano sulle piattaforme streaming e sui canali YouTube.

Si tratta di un sound Urban /Pop accattivante e radiofonico nello stile. La produzione è curata da Krade, Young Cruel e dallo stesso Kidd Reo. C’è molta attesa per la pubblicazione del brano prevista per la mezzanotte del prossimo 8 novembre sulle piattaforme musicali, e per il prossimo 11 novembre su YouTube, con un video originale diretto e realizzato da Alessandro “Libra“ Chessa.

Chi sono Iside e Kidd Reo.

Iside Zucconi è una ventenne di Olbia e dalla città gallurese viene anche il rapper Kidd Reo. Insieme presenteranno il loro primo singolo, una collaborazione nata dopo la partecipazione al premio Vittorio Inzaina, che ogni anno sta diventando sempre più importante nella nascita di tanti artisti galluresi e sardi.

