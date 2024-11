Compleanno nell’Olbia, Cristian Totti compie 19 anni

Grande festa per Cristian Totti.

Il 6 novembre, Cristian Totti, il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi e giocatore dell’Olbia, ha compiuto 19 anni. Il calciatore dei Bianchi ha ricevuto gli auguri affettuosi della sua famiglia e ha condiviso le immagini su Instagram.

LEGGI ANCHE: Arriva l’ufficialità, Cristian Totti è un giocatore dell’Olbia Calcio

Prima il selfie con papà Francesco, un modello di ispirazione per Totti jr, che come lui sta seguendo le orme nel calcio, poi le foto di mamma Ilary e poi Chanel, che ha scritto parole affettuose per il fratello, augurandogli buon compleanno, anche se sono “cane e gatto”. Anche Melissa Monti, la sua fidanzata, gli ha fatto gli auguri, pubblicando una foto con i festeggiamenti.

E’ grande festa con torta e candeline in casa Blasi-Totti, come testimoniano le foto pubblicate negli account del giovane giocatore e della sua famiglia. Puntuali gli auguri dell’Olbia Calcio, con un post sui social in cui scrivono: “Tanti auguri di buon compleanno. Cristian Totti” e una foto che ritrae il giocatore sorridente con la maglia della squadra che riporta il numero 8.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui