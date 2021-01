La morte a Olbia di Gianni Iervolino.

Un imprenditore illuminato, certo controverso, che nella sua lunga carriera ha fatto parlare a lungo di sé. E non sempre per i suoi successi. Ma comunque una delle figure di spicco dell’imprenditoria di quell’Olbia che a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta emergeva a livello nazionale. A causa di una malattia è morto nella notte a 76 anni Gianni Iervolino.

Di origini campane, olbiese d’adozione da sempre, è stato il fondatore delle lavanderie industriali Clea, dell’industria della carta Marbo e del polo dell’informazione rappresentato dall’emittente Cinque Stelle e da Radio Internazionale.

Le varie crisi economiche hanno più volte messo in difficoltà l’impero di Iervolino, che negli anni di massima espansione a Olbia occupava centinaia di persone. Le sue recenti vicende giudiziarie ne hanno solo in parte sbiadito la nomea, perchè è impossibile non riconoscerne l’acume e l’intraprendenza, con cui ha guidato al successo, per diversi anni, le sue imprese.

