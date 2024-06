La protesta dei trattori contro la siccità arriva in Gallura

Trattori in marcia in Gallura.

La protesta degli agricoltori contro la siccità arriva in Gallura. Sono centinaia i trattori e agricoltori lungo la strada Statale 131 Dcn. ”Viviamo una situazione drammatica – annuncia il presidente Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu – d’inverno buttavamo l’acqua a mare, oggi ne abbiamo forte necessità”.

Se è vero che la colpa non può essere imputata a una Giunta entrata a governare questa regione da poco, dall’altre chiediamo però a loro provvedimenti immediati – precisa – a partire dallo stato di calamità naturale per aiutare le imprese agricole che di questo passo non riescono ad andare avanti. Bisogna risolvere i problemi strutturali importantissimi, ma non c’è tempo da perdere anche con dei voucher per sostenere gli allevatori e gli agricoltori che stanno vedendo il proprio raccolto vanificato”.

Per il presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Leonardo Salis, inoltre, “la situazione è ormai drammatica con le nostre aziende senza scorte di fieno e di mangimi – spiega – i nostri soci sono al tracollo. Bisogna intervenire immediatamente con dei fondi per aiutare subito le aziende sia con mangimi che con foraggi, senza dimenticare un aiuto concreto per far arrivare l’acqua dove manca ormai da settimane – conclude – molte aziende, infatti, non hanno nemmeno la possibilità di abbeverare i propri animali”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui