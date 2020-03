La lettera del vice sindaco Addis.

Anche il vice sindaco di Tempio Gianni Addis vuole far sentire la sua vicinanza e quella di tutti i tempiesi a La Maddalena, per la morte della piccola Adele.

“E’ un giorno triste e di rabbia per la Gallura, un giorno che abbiamo fortemente sperato non arrivasse mai”. Inizia così il messaggio del sindaco Addis che fa capire come la tragedia non sia solo di La Maddalena ma di tutta la comunità gallurese.

Il sindaco poi prosegue manifestando il cordoglio e la vicinanza alla famiglia della bambina scomparsa, al sindaco Montella e a tutta la comunità di La Maddalena.

Ma il sindaco ha anche parlato della soppressione dei punti nascita di La Maddalena e Tempio e delle tragiche conseguenze che possono portare alcune scelte. In questo momento così difficile Tempio sarà “al vostro fianco per rivendicare e sostenere con forza ogni e qualunque iniziativa volta alla riapertura dei punti nascita”.

