Le mascherine in stoffa cucite a mano per aiutare il prossimo.

Il cuore grande delle persone non si ferma davanti alle difficoltà di questo delicato periodo e ognuno da il proprio contributo per il bene comune. Proprio come ha fatto Sabrina, proprietaria di una merceria a San Teodoro che ha messo in campo le sue abilità di sarta per aiutare la sua comunità. Infatti Sabrina, anche lei a casa a causa della chiusura delle attività, non è rimasta con le mani in mano, ma le ha messe al servizio del prossimo, cucendo mascherine in stoffa e donandole a chi ne ha necessità in maniera del tutto gratuita.

”Non so il numero preciso di quante mascherine ho fatto, ne ho fatte tante sia per cittadini privati, per la Caritas di San Teodoro e a infermieri dell’RSA di Padru – ci racconta Sabrina – sto utilizzando lenzuola bianche perché purtroppo altri materiali sono introvabili, ma meglio di niente”.

Come Sabrina molti hanno messo a disposizione la loro arte del cucito per rendersi utili, in questo momento di difficoltà l’unione fa la forza che aiuta a superare le difficoltà.

(Visited 660 times, 660 visits today)