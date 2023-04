Incidente tra Olbia e Golfo Aranci, un giovane in ospedale

Con la sua utilitaria è uscito fuori strada tra Olbia e Golfo Aranci, e il mezzo si è ribaltato: un giovane adesso si trova in ospedale. Un giovane è stato protagonista di un brutto incidente sulla Provinciale che porta a Golfo Aranci. Per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo che ha attraversato la corsia opposta e si è ribaltato dopo aver travolto un cartello stradale.

Per fortuna non arrivavano auto nell’altro senso di marcia e il conducente era da solo. È stato necessario, verso le 11.40, l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il ferito dall’auto ribaltata. Si sono presi cura di lui i volontari del 118 e con l’ambulanza l’hanno portato in ospedale a Olbia. per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri.

