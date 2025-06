Buddusò, ex sindaco condannato a 8 anni e mezzo per traffico di droga

Giovanni Satta è accusato di traffico di stupefacenti.

Il tribunale di Tempio ha condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione Giovanni Satta, ex consigliere regionale ed ex sindaco di Buddusò, accusato di traffico di stupefacenti. Per lo stesso reato è stato condannato anche Simone Canu, a 7 anni e 6 mesi di carcere.

LEGGI ANCHE: Processo a Giovanni Satta, la difesa contesta le accuse

Secondo quanto ricostruito dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, titolare dell’inchiesta, l’ex sindaco di Buddusò avrebbe avuto contatti con due organizzazioni albanesi di narcotrafficanti. La difesa ha valutato la possibilità di fare ricorso in appello e sostiene che non ci sono prove a carico di Satta.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui