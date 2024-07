Giovedì intervento di Abbanoa per una perdita d’acqua a Olbia

Giovedì 4 luglio in via Barcellona a Olbia i tecnici di Abbanoa saranno impegnati per riparare una perdita d’acqua, disagi in Gallura. L’intervento di manutenzione straordinaria riguarderà il tratto di acquedotto Liscia compreso tra i partitori in pressione di Lucciareddu-Telti-Monti. Nel dettaglio, sarà eliminata una dispersione che i tecnici hanno individuato in un tratto della condotta adduttrice del diametro di quasi un metro all’interno di un pozzetto d’ispezione. La dispersione sta condizionando il servizio nei centri serviti: la città di Olbia e i Comuni di Loiri Porto San Paolo, Padru, Telti, Monti e San Teodoro. Per questo motivo è stato approntato immediatamente un piano d’intervento. In contemporanea saranno eseguire anche diverse disconnessioni di vecchie reti idriche che Abbanoa ha già provveduto a sostituire con nuove condotte appena realizzate nei centri interessati.

“I lavori inizieranno alle 6 e si concluderanno alle 16. Durante questa fascia oraria, il tratto di acquedotto sarà messo fuori servizio. Nei centri interessati si verificheranno cali di pressione e interruzioni fino al completo ristabilirsi della piena funzionalità dell’acquedotto verso le 18. Tutte le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per effettuare manovre in rete per limitare le interruzioni sfruttando le scorte idriche accumulate nei serbatoi comunali”.

“Si procederà al ripristino della fornitura in anticipo qualora gli interventi dovessero richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24”.

