Auto trafitta dal guardrail a Santa Teresa: si salva per miracolo

L’incredibile incidente stradale a Santa Teresa.

Intorno alle ore 14 di oggi, sulla strada statale 133 bis, nei pressi del bivio per Valle dell’Erica, a Santa Teresa, si è verificato un incidente stradale. Per cause ancora da accertare, il veicolo, con a bordo una persona, è uscito di strada finendo trafitto dal guardrail.

Nonostante l’impatto impressionante, il conducente è fortunatamente rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena.

La squadra dei vigili del fuoco ha lavorato per oltre un’ora per mettere in sicurezza l’area e liberare la carreggiata, garantendo così la ripresa della normale circolazione. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118, i carabinieri, la polizia locale di Santa Teresa di Gallura e gli operatori dell’Anas per i rilievi del caso e la gestione del traffico.

