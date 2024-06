Spaccio di droga in diversi comuni della Gallura, 11 arresti

Il giro di droga ha coinvolto anche località turistiche in Gallura.

La Polizia di Stato del commissariato di Porto Cervo ha arrestato oggi undici persone accusate di spaccio di droga in Gallura. Di queste, otto sono state condotte in carcere. Durante le perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato oltre un chilo di marijuana, 19 grammi di hashish e 6.800 euro in contanti.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, hanno svelato un traffico di stupefacenti che coinvolgeva le località di La Maddalena, Olbia, Loiri Porto San Paolo e Porto Rotondo, note per la massiccia presenza di turisti durante l’estate. Tra settembre e novembre 2023 sono state documentate oltre 70 cessioni di droga, principalmente cocaina, e circa due chili di marijuana destinati ai distributori locali. Gli spacciatori di La Maddalena, in particolare, riuscivano a garantire un rifornimento di circa 250 grammi di cocaina ogni dieci giorni agli assuntori.

