Giulia Salemi in partenza dall’aeroporto di Olbia.

Va in bagno e si perde in aeroporto a Olbia. A raccontare la sua disavventura, ovviamente a colpi di post e story sui social, è stata lei stessa: Giulia Salemi, modella ed ex concorrente del Grande Fratello.

L’altro giorno, si trovava al Costa Smeralda per prendere un volo per Milano. Ma, ad un certo punto, doveva andare alla toilette. Sbaglia uscita e non si accorge di superare le porte che ti conducono all’area per il ritiro bagagli.

Da lì non si può più tornare indietro per ragioni di sicurezza. Così la modella ha dovuto rifare i controlli da capo con il rischio di perdere l’aereo.

“No, ragazzi, non potete capire. Siamo uscite e siamo agli arrivi, ai rulli, non ci fanno più tornare alle partenze e dobbiamo rifare il giro, uscire dall’aeroporto, rientrare e rifare il check-in. Siamo due babbe, è un momento esilarante”, ha raccontato Salemi. Il volo è riuscita, comunque, a prenderla.

(Visited 1.740 times, 1.774 visits today)