La denuncia fatta al Comitato di Murta Maria.

L’acqua di Porto Istana è diventata improvvisamente torbida, con riflessi verdi bottiglia. Non un bello spettacolo per chi é abituato a vedere da sempre la bellissima spiaggia alle porte di Olbia, con il sup mare cristallino.

Invece, da alcuni giorni i frequentatori più assidui hanno notato questi strani riverberi e segnalato la cosa al comitato di quartiere di Murta Maria. C’è chi dà la colpa ai cambiamenti climatici, chi semplicemente parla delle correnti e chi accusa gli scarichi delle vicine abitazioni, che sarebbero finiti ancora una volta in mare.

Fatto sta che l’acqua di Porto Istana non risplende come sempre ed è, ovviamente, una vista che fa piangere il cuore a chi conosce bene la sua bellezza.

