Fasolino è il nuovo vicepresidente della Regione e assessore al Lavoro

Il nuovo vicepresidente è Giuseppe Fasolino.

Da Golfo Aranci Giuseppe Fasolino è il nuovo vicepresidente della Regione, dopo le dimissioni di Alessandra Zedda. All’ex sindaco del paese gallurese, attualmente anche assessore al Bilancio e Programmazione, gli è stata affidata anche la delega del Lavoro.

Tra il 2009 e il 2019 ha amministrato per due mandati il paese di Golfo Aranci, fino all’elezione dell’attuale primo cittadino Mario Mulas, che gli ha fatto gli auguri per la sua nuova carica. “È un onore grande che il nostro paese esprima in questo momento la seconda carica della nostra regione – ha dichiarato sulla sua pagina ufficiale -. Conosciamo Giuseppe, le sue capacità, la sua passione politica e l’impegno che ha sempre applicato in ogni ruolo a cui è stato chiamato. Siamo sicuri che anche nel suo incarico di vicepresidente saprà esprimere al meglio tutte le sue competenze”.

“Un ruolo che mi riempie d’orgoglio e che cercherò di ricoprire con il massimo impegno – ha fatto sapere il neo vicepresidente – Ringrazio il presidente Solinas per la fiducia, che cercherò di ripagare con tutte le mie forze. Un profondo abbraccio va alla mia collega Alessandra Zedda, che per motivi personali ha scelto di interrompere il suo incarico”.

