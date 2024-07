I gommoni olbiesi Novamarine si preparano allo sbarco in Borsa

Novamarine si prepara allo sbarco in Borsa.

Novamarine S.p.A. ha annunciato l’intenzione di quotarsi su Euronext Growth Milan, presentando la comunicazione di pre-ammissione per l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni in Borsa.

L’operazione prevede un collocamento riservato a investitori qualificati e professionali europei, escludendo alcuni paesi come Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti. L’offerta comprende due aumenti di capitale per un totale massimo di 9 milioni di euro, con un range di prezzo indicativo tra 3,40 euro e 3,70 euro per azione.

L’ammissione alle negoziazioni è prevista per il 30 luglio, supportata dal forte impulso di crescita e dall’espansione della produzione di Novamarine nel settore nautico ad alte prestazioni.

