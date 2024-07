All’aeroporto di Olbia apre il nuovo autonoleggio Only Sardinia

Il nuovo autonoleggio all’aeroporto di Olbia.

All’aeroporto di Olbia è stato inaugurato il nuovo autonoleggio Only Sardinia. La società ha introdotto un nuovo servizio di noleggio auto presso l’aeroporto internazionale di Olbia-Costa Smeralda. Il servizio permette di prenotare veicoli online, con modifiche specifiche per facilitare l’accesso e la guida anche per le persone con difficoltà motorie.

Il servizio può essere prenotato online tramite il sito web dell’azienda o contattando direttamente il servizio clienti. È stato posto particolare accento sull’assistenza alle persone con disabilità. I passeggeri che hanno prenotato il servizio aeroportuale per passeggeri a ridotta mobilità (Prm) saranno assistiti dal personale dell’aeroporto e accompagnati al parcheggio per ritirare il veicolo. Qui troveranno a disposizione una gamma completa di ausili, inclusi carrozzine pieghevoli, scooter elettrici e sedie Job.

