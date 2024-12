Grande attesa ad Arzachena per lo spettacolo di Teo Teocoli

Lo spettacolo di Teo Teocoli ad Arzachena.

Arriva in Sardegna, ad Arzachena, “Tutto Teo”, lo spettacolo esilarante di Teo Teocoli. Un artista poliedrico che ha saputo misurarsi con successo lavorando nel cinema, nella televisione e soprattutto nel teatro in cabaret di enorme successo. Un evento curato dalla Fondazione Bernardo De Muro in collaborazione con il Comune di Arzachena e gli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive. L’appuntamento imperdibile è fissato per venerdì 20 dicembre, alle ore 21 all’Auditorium di Arzachena.

Teo Teocoli non necessita di presentazioni, la sua fama lo precede e tutti conoscono la cifra ironica che lo caratterizza e che rimasta invariata ed esilarante nei decenni della sua instancabile attività artista. Teocoli è un artista eclettico, una personalità vivace e curiosa che lo ha condotto lavorare in ambito cinematografico, televisivo, radiofonico e teatrale passando per il cabaret, primo tra tutti il mitico Derby milanese in cui l’artista ha mosso suoi primi passi. Uno dei momenti più straordinari della sua carriera è stato di certo quello della conduzione del 50° festival di San Remo, accanto a Fabio Fazio e Luciano Pavarotti, in cui ha saputo portare la sua verve ironica. Teocoli però ha trovato la notorietà grazie alle sue notevoli capacità di imitatore che sono le punte di diamante dello spettacolo “Tutto Teo”, che debutterà con la prima data in Sardegna, all’Auditorium di Arzachena il prossimo 20 dicembre. C’è quindi molta attesa per questo spettacolo che vedrà Teocoli destreggiarsi tra i suoi cavalli di battaglia, imitazioni di personaggi reali e interpretazione di stereotipi di fantasia, che non mancheranno di strappare una risata a tutti i convenuti. Teocoli sarà accompagnato dalla sua band storica e farà sfilare i suoi personaggi senza soluzione di continuità: da Adriano Celentano a Felice Caccamo, fino ad arrivare a Maurizio Costanzo, Cesare Maldini, Ray Charles, Roberto Bolle, e tanti altri.

L’evento, curato dalla Fondazione Bernardo De Muro in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive del Comune di Arzachena, rappresenta un ulteriore momento culturale collettivo capace di tenere vivo l’interesse verso la produzione di spettacoli di elevata qualità, destagionalizzando l’offerta di eventi dedicati alla cultura. Un lavoro svolto in sinergia anche con L’assessore alle Attività Produttive, Stefania Fresu, che ha creduto da subito alla nostra proposta culturale. Tutte queste azioni sono volte alla creazione di un circolo virtuoso che il primo cittadino, Roberto Ragnedda e la Giunta, promuovono costantemente al fine di rendere Arzachena centro vivo e pulsante non soltanto nel periodo estivo ma durante tutto l’anno.

