Loiri si prepara al Natale con una serie di appuntamenti

I preparativi di Natale a Loiri.

Arriva il Natale anche per i più piccoli nel Comune di Loiri Porto San Paolo. Al via con le feste di Natale, si parte martedì 17 nella palestra di Porto San Paolo e mercoledì 18 nella palestra di Loiri, entrambe le feste a partire dalle 16:30 e fino alle 19, con i villaggi di Babbo Natale, giochi e animazione con gonfiabili, spettacoli di magia e altre sorprese per tutti i bambini.

Sabato 21 e lunedì 23 ci sarà il Tour di Babbo Natale e dei suoi Elfi per i centri del Comune a distribuire i doni. Sabato 21 partirà alle 9:30 da Enas, poi L’Olivariu, Loiri, per concludere ad Azzani dalle ore 15. Lunedì 23 si prosegue con partenza alle 9:30 da Oviló, poi Santa Giusta, Vaccileddi e per concludere dalle 15 a Porto San Paolo.

“L’amministrazione augura a tutte le famiglie e ai nostri ragazzi un sereno Natale, accompagnati dall’allegria delle feste natalizie”, ha commentato il sindaco Francesco Lai.

