Maxi vincita al Gratta e vinci: colpo di fortuna per un operaio di Olbia

Un operaio di Olbia vince 20 mila euro al Gratta e vinci.

In un’edicola a Olbia un uomo si è accaparrato una maxi vincita al Gratta e Vinci. Stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, si tratta di un dipendente della De Vizia, che si è portato a casa 20 mila euro.

Il biglietto vincente del “Il Miliardario” è stato acquistato nella ricevitoria-edicola in via Pola, a Olbia. La titolare ha raccontato che, come ogni mattina, è andato a comprare un Gratta e Vinci, ignaro che quella volta avrebbe vinto una cifra così alta. L’uomo è rimasto incredulo davanti alla scoperta di aver vinto un premio di 20 mila euro, pensando di non avere vinto. La titolare della tabaccheria ha raccontato a La Nuova che è stato per lui un momento felicissimo.

