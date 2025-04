Gettano i rifiuti di casa nei nuovi cestini ad Arzachena

Indagini ad Arzachena per risalire a chi ha buttato i sacchetti nei nuovi cestini.

I maleducati prendono di mira i nuovi cestini installati delle frazioni di Arzachena. Nei giorni scorsi, il Comune ha registrato diversi casi di conferimento abusivo di rifiuti domestici nei cestini gettacarte installati sul lungomare di Cannigione, a La Conia e in via Monti Corru.

Un comportamento scorretto che ha richiesto l’intervento quotidiano degli addetti per la bonifica e il ripristino del decoro urbano. L’amministrazione comunale ricorda ai cittadini e ai visitatori che i cestini gettacarte sono destinati esclusivamente alla raccolta di piccoli rifiuti, come fazzoletti, bottigliette o involucri, e non devono essere utilizzati per lo smaltimento di buste contenenti rifiuti domestici.

Sono già in corso le indagini per individuare i responsabili grazie al lavoro congiunto degli ispettori ambientali e della squadra ambientale della Polizia Municipale. Il Comune sottolinea che le sanzioni previste per l’abbandono improprio di rifiuti vanno da un minimo di 25 euro fino a un massimo di 500 euro, in base alla gravità dell’infrazione. L’obiettivo è tutelare l’ambiente e garantire a residenti e turisti spazi pubblici decorosi e puliti.

