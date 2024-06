Grave incidente sulla strada per Olbia, ci sono feriti

L’incidente sulla strada per Olbia.

Un grave incidente si è verificato questa mattina al chilometro 128 della strada statale 131 Dcn, in direzione Olbia. Coinvolta una Fiat Punto, che è stata tamponata e si è schiantata contro il guardrail.

Il conducente del veicolo, gravemente ferito, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Giovanni Paolo II di Olbia. Una passeggera, anch’essa ferita, è stata invece portata all’ospedale di Olbia in ambulanza dal personale del 118-Areus.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco 9A del Distaccamento di Siniscola. I vigili hanno utilizzato cesoie e divaricatore per estrarre il conducente dalle lamiere del veicolo, consentendo così ai sanitari di prestare le prime cure.

Presenti anche la polizia e gli operatori dell’Anas, che hanno gestito il traffico e messo in sicurezza l’area. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

