Incidente sulla strada di Arzachena, le condizioni dei feriti

Le condizioni dei feriti nell’incidente ad Arzachena.

Le condizioni delle quattro ragazze coinvolte nell’incidente stradale avvenuto ieri verso le 18 sulla circonvallazione di Arzachena, lungo la provinciale 14, sono stabili. Per cause ancora da accertare, la loro auto è uscita di strada, sfondando il guardrail e terminando la corsa in mezzo alla vegetazione.

Dei quattro passeggeri, tre ragazze sono state trasportate all’ospedale di Olbia per accertamenti dal personale del 118-Areus. Con il passare delle ore, sono stati eseguiti i necessari esami diagnostici e alcune di loro sono state dimesse con prognosi di diversi giorni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, che hanno collaborato con il personale sanitario nell’assistenza delle ferite e hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante. Tre ambulanze del 118-Areus, la polizia di Stato e la polizia locale sono arrivate prontamente sul posto per gestire l’emergenza.

