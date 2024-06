Il ristorante La Spigola di Golfo Aranci.

A Golfo Aranci, il Ristorante La Spigola è stato premiato come Best Beach Restaurant Sardegna 2024 ai Cà Maiol Award, secondo la Guida ai migliori beach club d’Italia di Andrea Guolo e Tiziana Di Masi. Di giorno bistrot e di sera raffinato ristorante di pesce, La Spigola offre interni curati con artigianato locale e tavoli sulla spiaggia.

Lo chef Roberto Pisano, promotore della sostenibilità e della filiera corta, utilizza verdure dell’orto, prodotti locali e pesce fresco dai pescatori. La sua cucina si distingue per la conoscenza del pesce, l’attenzione alla sostenibilità e l’amore per il territorio. Pisano sperimenta tecniche per ridurre gli sprechi e conservare meglio i prodotti, collaborando strettamente con i produttori locali.

Il menù degustazione varia stagionalmente e riflette il rispetto per l’ecosistema marittimo. Originario del Piemonte, Pisano ha iniziato la carriera in marina, esplorando diverse culture culinarie. Nel 2019 si è stabilito in Sardegna, rinnovando il concept gastronomico de La Spigola. A marzo 2024 è entrato nell’Associazione Ambasciatori Del Gusto, sottolineando il suo impegno per l’ambiente e la qualità delle materie prime.

