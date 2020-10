L’incidente questo pomeriggio intorno alle 15.

Gravissimo incidente questo pomeriggio intorno alle 15 sulla statale 125 Orientale sarda al chilometro 95 nei pressi di Tertenia dove hanno perso la vita tre persone.

Secondo le prime informazioni, per cause ancora da accertare un’auto, con a bordo 5 persone, ha perso il controllo all’interno della galleria Genna Ortiga. Violento l’impatto, che non ha lasciato scampo a 3 degli occupanti. Feriti gli altri due, che sono stati subito soccorsi dal personale del 118 intervenuto anche con l’elicottero e trasportati all’ospedale di Cagliari e di Sassari.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi ed per accertare le cause dell’incidente. La strada statale 125 var “Orientale Sarda” è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Cardedu.

