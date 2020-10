I lavori di ristrutturazione dello stadio di Tempio quasi finiti.

Quasi finiti i lavori di ristrutturazione dello stadio Bernardo De Muro di Tempio Pausania. Il sopralluogo, eseguito lo scorso 8 ottobre dai tecnici della Lega Nazionale Dilettanti, ha validato l’effettiva efficacia del sottofondo dello stadio.

Ora, è possibile posare il manto di erba artificiale, che permetterà di avere un campo da calcio efficiente. I tecnici, attraverso delle prove su drenaggio, pendenza e planarità. Controllata la soletta, i tecnici hanno infatti dato il via libera per la posa del manto in erba sintetica di ultima generazione che avverrà già dalla prossima settimana, hanno rilevato che il terreno è idoneo per accogliere il prato.

Dopo la posa del manto ci sarà il collaudo finale dello stadio e potrà essere concessa l’omologazione all’impianto, che sarà operativo dalla fine del mese di novembre. Anche i lavori relativi alla sistemazione e riqualificazione delle tribune e degli spogliatoi proseguono senza sosta.

(Visited 109 times, 109 visits today)