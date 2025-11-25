Il gruppo S&TI vuole salvare l’Olbia calcio: “Un progetto di rilancio”

Parla Romi Fuke del gruppo S&TI che vuole salvare l’Olbia

Il gruppo di imprese guidato da S&TI di Romi Fuke si affianca alla Swiss Pro per acquisire e salvare l’Olbia calcio.

La nota del gruppo

“A fronte delle difficoltà operative emerse, S&TI ha fornito – d’intesa con la proprietà – un supporto economico temporaneo destinato a garantire la regolare prosecuzione dell’attività sportiva. Si è trattato di un intervento contingente e non gestionale, finalizzato esclusivamente alla tutela dei tesserati e della continuità aziendale del Club. Pur non costituendo un atto formale di acquisizione, l’intervento rientra in un percorso più ampio di analisi e confronto istituzionale volto a definire le condizioni per un’eventuale operazione societaria. Il completamento del processo decisionale è, infatti, subordinato alla ricezione e valutazione della documentazione ufficiale necessaria a svolgere una due diligence economico-finanziaria e gestionale. Parallelamente, S&TI sta coordinando una cordata di imprese e investitori che hanno manifestato concreto interesse a sostenere il progetto di rilancio del Club”.

“Scopo primario del gruppo è costruire un modello sostenibile, moderno e stabile, capace di valorizzare il territorio e dare continuità sportiva alla squadra. Il piano triennale in fase di sviluppo prevede: la riorganizzazione delle aree amministrative e gestionali; la definizione di un piano credibile di ristrutturazione delle eventuali esposizioni debitorie; un programma di sviluppo tecnico e sportivo; l’integrazione del Club in una rete strutturata di imprese e sponsor, con strumenti di partecipazione diffusa rivolti alla comunità e al tessuto economico locale”.

Parla Romi Fuke

“L’Olbia Calcio rappresenta una storia importante per la città e per il calcio italiano,” dichiara Romi Fuke, alla guida di S&TI. “Il nostro impegno è lavorare con serietà, trasparenza e visione, affinché possano emergere le condizioni per un progetto solido, condiviso e capace di generare valore duraturo.” Il progetto di rilancio di Olbia Calcio 1905 continua e ogni aggiornamento sarà puntualmente condiviso.

