Palau non dimentica Cinzia Pinna, vittima di femminicidio

La campagna ”Posto Occupato” per ricordare anche il femminicidio di Cinzia Pinna.

Palau è stata duramente colpita dal femminicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo barbaramente uccisa i primi di settembre nelle campagne di ConcaEntosa. Un fatto che ha sconvolto la piccola comunità gallurese di circa 4mila abitanti.

Quest’anno, in ricordo di Cinzia, il Comune ha aderito alla campagna “Posto Occupato”, a cui stanno aderendo tantissimi comuni ed enti. Questo progetto nasce per ricordare quelle donne che prima di essere uccise occupavano un posto nella società. Occupavano una sedia, un teatro, una scuola, una panchina.. L’iniziativa è promossa dal Consiglio Regionale della Sardegna su proposta del Difensore civico.

