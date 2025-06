Guardie giurate al porto di Olbia per ore al caldo, la denuncia

La denuncia delle guardie giurate al porto di Olbia.

“Turni mal gestiti, esposizione prolungata al sole, strumenti non funzionanti e carenza di personale stanno generando una situazione al limite, con gravi ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza degli operatori”. È la denuncia della Fisascat Cisl Gallura, con il segretario generale Manolo Lai, sulle condizioni lavorative delle guardie giurate in servizio nel porto di Olbia. “In alcune postazioni – sostiene il sindacalista – le guardie sono costrette a rimanere esposte al sole per diverse ore consecutive, senza alcuna copertura. Non sorprende che si siano già verificati episodi di malore durante il servizio, che hanno richiesto l’intervento dei sanitari”.

Alla base di questi disagi, secondo la Fisascat gallurese, c’è una carenza strutturale di personale, che obbliga i pochi lavoratori disponibili a coprire turni lunghi e faticosi, spesso in condizioni climatiche proibitive, con una gestione dei turni poco trasparente. “Più volte abbiamo segnalato queste criticità durante gli incontri con le aziende, soprattutto in vista della stagione turistica, quando il carico di lavoro aumenta sensibilmente. Ad oggi, però, non è pervenuta alcuna risposta concreta. Anche le condizioni igieniche – prosegue Lai – risultano inadeguate: in alcune postazioni gli unici servizi disponibili sono bagni chimici, spesso sporchi e non sanificati, aggravando ulteriormente il disagio dei lavoratori.”

Il sindacato sollecita assunzioni urgenti, per colmare il deficit di personale e garantire turni sostenibili, una riorganizzazione dei turni, che tenga conto dei rischi legati all’esposizione solare e al carico di lavoro, dotazioni e strumenti adeguati, con interventi immediati sulle postazioni prive di coperture, un confronto immediato con l’azienda e le autorità competenti, per porre fine a una condizione lavorativa che non può più essere ignorata.

“Le guardie giurate svolgono un servizio essenziale per la sicurezza – conclude il segretario Lai – ma non possono essere trattate come invisibili. È ora che qualcuno se ne accorga”.

